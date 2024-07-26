Путин остроумно ответил на провокацию от американского журналиста

Американский корреспондент NBC задал провокационный вопрос президенту России Владимиру Путину во время визита в КНР. Ответ поразил многих и сорвал аплодисменты, сообщает китайское издание Ifeng.

Журналисту было интересно, почему Россия не упрекнула Китай за милитаризацию на Востоке. Речь про появление авианосцев у китайской армии, которых становится все больше. Только за последнее время их насчитали порядка четырех. Опасаются применения этого вооружения и со стороны Москвы.

Как объяснил Путин, Китай — это друг России и стратегический партнер. Он напомнил журналисту, что страны разделены наземной границей.

«Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли?», — спросил Владимир Путин.

Зал пришел в восторг от ответа и стал аплодировать.

Напомним, визит Владимира Путина в Китай состоялся 16 и 17 мая. Он провел продуктивную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, они побывали в Пекине и Харбине. Были достигнуты договоренности. Рабочую встречу обсуждают в китайских СМИ до сих пор.

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