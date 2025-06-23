Путин осудил агрессию против Ирана

Президент России Владимир Путин резко высказался об ударах по Ирану, отметив, что они «не имеют оправданий». Таким мнением российский лидер поделился на встрече с главой Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббасом Арагчи в Кремле, передает «Коммерсантъ».

Путин подчеркнул, что действия Израиля и США неприемлемы и совершаются вразрез с международными нормами.

«Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИД от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности ООН», — подчеркнул президент.

Арагчи выразил благодарность России за поддержку. Глава иранского МИД заявил, что Москва остается важным партнером республики.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 июня начала военную операцию против Ирана, в рамках которой израильские военные наносят удары по ядерным объектам страны. Кроме того, Тель-Авив ликвидировал несколько ученых-ядерщиков, которые, по данным СМИ, участвуют в разработке Ираном ядерной программы.

В ночь на 22 июня к Израилю присоединились США, которые усилили атаки по ключевым ядерным объектам Ирана. Тегеран в свою очередь пообещал дать незамедлительный ответ на действия Вашингтона.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассмотрит законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).