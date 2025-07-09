Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД и статуса спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку

Фото: [ Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф ]

Путин снял Михаила Богданова с поста замглавы МИД и освободил от обязанностей спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке. Об этом сообщило РИА Новости.

Михаил Богданов больше не занимает должность заместителя министра иностранных дел России и официально освобожден от роли специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы президента опубликованы на государственном портале нормативных актов.

Богданов курировал ближневосточное направление внешней политики с начала 2010-х годов и считался одним из главных переговорщиков по сирийскому и палестино-израильскому трекам. Его участие в сложных региональных переговорах обеспечивало России статус важного игрока на Ближнем Востоке.

Причины кадрового решения не уточняются. Указы подписаны и вступают в силу с момента публикации. Имя возможного преемника пока официально не объявлено.

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