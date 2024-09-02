Стал известен модератор пленарной сессии ВЭФ с участием Владимира Путина

Глава государства Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и выступит на пленарном заседании, модератором сессии которого будет ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что она также была пресс-секретарем избирательного штаба Путина во время президентских выборов в этом году.

Напомним, что Восточный экономический форум — 2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ключевой темой мероприятия станет «Дальний Восток — 2030».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.