Аэропорт в Магадане после реконструкции значительно увеличил свою площадь — с 10,2 до 14,4 тыс. кв. м. Это модернизация не только повысит пропускную способность, но и улучшит качество обслуживания пассажиров. Новый аэропорт оборудован двумя телетрапами и пятью посадочными выходами, обеспечивая возможность обслуживать до 800 пассажиров в час, что составляет до 1 млн в год. Первый тестовый рейс был выполнен 20 декабря 2024 года.

Также был модернизирован терминал в Ставрополе, площадь которого возросла с 5 до 6 тыс. кв. м. В дополнение к этому, открытие аэропорта в Чебоксарах также стало результатом реконструкции. Кго площадь увеличилась с 3,5 до 5,5 тыс. кв. м. В два раза увеличилась пропускная способность воздушной гавани со 100 до 200 пассажиров в час.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл новый участок ЦКАД в Московской области.