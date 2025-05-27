Путин открыл второй сезон конкурса, направленного на поддержку семейных ценностей

Президент России Владимир Путин официально открыл второй сезон конкурса «Это у нас семейное» на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Эта инициатива получила поддержку главы государства после обращения одного из победителей первого сезона с просьбой о его продолжении.

«Когда мы говорим о каких-то скучных вещах, о процентах, о долях того и сего, о зарплатах и пособиях, оно очень нужно. Но конкурсы подобного рода, они оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени такой эмоциональный положительный заряд», — отметил Путин.

Российский лидер также заявил о намерениях государства продолжать поддержку инициатив, направленных на сохранение и развитие традиционных семейных ценностей.

В апреле 2022 года Путин поддержал создание конкурса, а 1 сентября 2023 года объявил о его запуске. Уже 23 января 2024 года он положительно оценил результаты проекта и поручил сделать конкурс ежегодным.

Первый сезон конкурса собрал более 580 тыс. участников из 102 тыс. семейных команд по всей России и за границей — из 89 регионов и 81 страны. Победителями стали 32 семьи, а финальные итоги объявлены 8 июля 2024 года — в День семьи, любви и верности.

Основная цель конкурса — укрепление семейных связей, поддержка активных и прогрессивных семей, продвижение традиционных ценностей и поддержка диалога между поколениями.

Ранее президент РФ Владимир Путин также посоветовал молодым людям делать предложение своим избранницам лично, а не через «Госуслуги».