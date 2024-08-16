Путин отправится с визитом в Азербайджан 18 августа

Президент Российской Федерации Владимир Путин направится в Азербайджан 18 августа, чтобы совершить государственный визит. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Запланированы переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу развития российско-азербайджанских отношений, итогом которых станет подписание межправительственных документов.

«В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы», — отмечают сотрудники Кремля.

Владимир Путин пробудет в Азербайджане до 19 августа. Последний раз в республику президент РФ приезжал в сентябре 2018 года. После глава Азербайджана заявлял, что готов принять его снова в любое удобное время.

Ранее сообщалось о том, что в Москву для встречи с президентом России приезжал лидер Палестины Махмуд Аббас. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.