Путин оценил идею налога на роскошь для сверхбогатых россиян

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею введения налога на роскошь. На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства назвал это предложение разумным, но подчеркнул, что при его реализации «важно не переборщить».

Российский лидер в ходе своего выступления привел исторические примеры из международной практики. Он напомнил, что США в период корейской и вьетнамской войн значительно повышали налоги для граждан с высокими доходами. Такой подход, по его словам, позволял мобилизовать дополнительные ресурсы для решения важных государственных задач.

Особое внимание Путин уделил вопросу целевого использования средств, полученных от налогообложения сверхбогатых граждан. Он отметил, что эти доходы должны направляться на конкретные благородные дела, приносящие реальную пользу обществу и стране.

Инициативу введения целевого налога для наиболее состоятельных россиян представил депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов. Политик настаивал на установлении полноценной прогрессивной шкалы налогообложения и отдельного налога на роскошь.

Миронов привел данные об увеличении активов сверхбогатых россиян на $26 млрд долларов за первые девять месяцев 2024 года, подчеркнув необходимость их более справедливого налогообложения.

