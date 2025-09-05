Путин заявил о переходе России к экономике высоких зарплат

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перехода к экономике высоких заработных плат, подчеркнув, что это является смыслом реализуемой государственной стратегии. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭМ).

По его словам, развитие ключевых регионов, включая Дальний Восток и Арктику, должно вести к повышению благосостояния граждан, а построение экономики будущего — способствовать росту доходов населения.

Особое внимание Путин уделил необходимости структурных изменений в сфере занятости. Он подчеркнул, что акцент должен быть сделан на создании квалифицированных рабочих мест с высокой оплатой труда, что станет приоритетом экономической политики.

Путин подчеркнул, что повышение зарплат не является популистской мерой, а имеет глубокий экономический смысл.

