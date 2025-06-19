Путин оценил ситуацию в зоне спецоперации
Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации.
Он отметил, что российские военные наступают по всей линии фронта. Слова главы государства передает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что стратегическое преимущество — у российских бойцов.
Ранее сообщалось о том, что Робот София приветствовала посетителей подмосковного стенда на ПМЭФ-2025.