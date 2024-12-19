Путин оценил угрозу от новых противоракет в Польше и Румынии

В ходе прямой линии Путин прокомментировал размещение новых противоракет в Польше и предложил эксперимент с «Орешником».

В последние дни особое внимание власти и СМИ привлекло размещение 24 новых ракет системы противоракетной обороны (ПРО) в Румынии и Польше. Ракеты Стандарт-3 были развернуты в двух специально созданных позиционных районах: один расположен в Румынии, другой — в Польше.

В частности, в Румынии установлены модификации 1B с дальностью поражения 300 км и высотой от 80 до 250 км. Дальность польской ПРО достигает до 1000 км, а высота перехвата — до 500 км.

В ответ на эти события Владимир Путин высказал свое мнение о новой системе противоракет, утверждая, что они не способны достичь ракетного комплекса «Орешник». Более того, он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его участии.

Так, он призвал западных специалистов выбрать объект для удара в Киеве, чтобы сосредоточить на нем силы противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, Россия готова запустить ракету «Орешник» по указанной цели и наблюдать за результатами.

Вместе с тем президент напомнил, что однажды Москва уже просила Вашингтон не разворачивать системы ПРО, чтобы РФ не пришлось создавать систем преодоления.

Ранее Путин подтвердил готовность некоторых людей на Украине вести переговоры с Россией.