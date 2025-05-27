Путин ответил на вопрос, является ли он киборгом

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал недавно возникшую шутку о себе. На заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» глава государства рассказал, что один из его близких людей однажды назвал его «киборгом».

Путин отклонил такое сравнение и признался, что чувствовать себя «киборгом» ему неприятно.

«Мне как-то — не так уж давно — один достаточно близкий человек сказал: „Ну ты киборг“. Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — сказал российский лидер.

Киборгом (сокращение от английского cybernetic organism) называют живой организм и машину или электронное устройство, объединенные воедино для повышения возможностей человеческого тела или мозга.

Обычно под киборгом понимают человека, в которого встроены технические устройства или имплантаты, позволяющие улучшить здоровье, увеличить физическую силу или восстановить функции организма после травм или болезней.

Ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал молодым людям делать предложение руки и сердца своим спутницам лично, а не через портал «Госуслуги».