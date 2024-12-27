Путин ответил на вопрос об окончании СВО словами «С нами Бог»

В ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕАЭС, состоявшейся 26 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос журналистов о том, есть ли у него уверенность в том, что Россия одержит победу уже в 2025 году.

Президент подчеркнул, что Российская Федерация будет и дальше работать над достижением своих целей в зоне специальной военной операции в 2025 году. Он назвал эту задачу приоритетной.

«В Бога верю. А Бог с нами», — ответил глава государства на заданный ему вопрос.

Президент России подчеркнул, что наша страна не заинтересована в сохранении конфликта на Украине в нынешнем состоянии. Напротив, российские власти стремятся к его разрешению.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Путин напомнил, что ракетная система «Орешник» — это мощное оружие, которое, по словам российского лидера, предназначено для выполнения определённых задач. Президент также подчеркнул, что Москва может снова использовать эту систему, но пока не спешит этого делать.