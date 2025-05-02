Путин ответил на вопрос «жалеет ли он, что стал президентом»

Владимир Путин, президент Российской Федерации, выразил уверенность в том, что не жалеет о своём выборе. Это заявление он сделал в анонсе документального фильма о своей жизни, который был опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Владимир Путин отметил, что не задумывался о том, зачем ему всё это. Когда журналист спросил, сожалеет ли президент о том, что ему досталась эта должность, за 25 лет, полных испытаний, Владимир Путин ответил отрицательно.

«Нет, никогда», — сказал Владимир Путин.

В ролике можно увидеть, как выглядит кухня в квартире президента в Кремле и что находится в его холодильнике. Кроме того, глава государства сообщил, что не пользуется будильниками и просыпается самостоятельно.

Ранее сообщалось, как Путин признался, что в его квартире в Кремле бывал президент США Билл Клинтон.