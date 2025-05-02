Путин признался, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон

В интервью Павлу Зарубину, репортеру телеканала «Россия 1», глава российского государства Владимир Путин поделился, что в его кремлевской квартире, куда он приглашал председателя КНР Си Цзиньпина, также бывал бывший президент США Билл Клинтон.

В новом документальном фильме о лидере государства, который выйдет на телеканале «Россия 1» 4 мая, были показаны соответствующие кадры с комментарием Путина.

Глава государства продемонстрировал создателям фильма свое жилище, в том числе помещение, где в 2023 году он беседовал с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином за чашкой чая у камина.

«Но здесь у меня и Клинтон был», — отметил Путин. «То есть такой был уровень отношений, да?» — уточнил журналист. «Ну да», — ответил президент.

Ранее Путин признался, что последние три года частенько ночует в Кремле.