Россия начала специальную военную операцию на Украине, чтобы отстоять собственные интересы. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, его мнение привело РИА Новости.

Глава РФ встретился с главой правительства Словакии Робертом Фицо и объяснил позицию России по поводу украинского конфликта. Он сообщил, что ему и возглавляемой им стране приходится защищать свои интересы, а также тех людей, которые связали собственную судьбу с российским государством.

«Это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — указал Путин.

Ранее на Западе заявили, что визит Путина в Китай на саммит ШОС является стратегической ошибкой Европы и США. Российский лидер развивает сотрудничество с Пекином, и тем самым дает возможность выстраивать политику, не учитывающую западное мнение.