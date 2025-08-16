В числе документов, лежавших на столе президента России Владимира Путина во время встречи в Анкоридже, были карты и исторические материалы, которые, по информации агентства Reuters, доказывают искусственность формирования украинского государства. Эти материалы были переданы президенту США Дональду Трампу.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске длятся уже около двух часов.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.