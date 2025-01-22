Путин переназначил Краснова на пост генпрокурора РФ
Путин вновь назначил Краснова на пост генерального прокурора РФ
Фото: [rutube.ru/Генпрокуратура России]
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Игоря Краснова на посту генерального прокурора РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, срок полномочий Краснова составляет пять лет. Игорь Краснов занимает пост генерального прокурора с января 2020 года и за это время проявил себя как активный сторонник правовых реформ и антикоррупционной деятельности.
Краснову 49 лет. С 30 апреля 2016 года по 22 января 2020 года занимал должность заместителя Председателя Следственного комитета РФ, долгое время являясь доверенным лицом главы ведомства Александра Бастрыкина.
Он также был следователем по особо важным делам при председателе СКР в период с 2011 по 2016 годы, а также возглавлял расследование уголовных дел, связанных с гибелью царской семьи Романовых и хищением средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил уладить «переезд» российских предприятий из недружественных стран.