Путин поручил уладить «переезд» российских предприятий из недружественных стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил к 1 апреля 2025 года организовать процесс редомициляции, который предполагает «переезд» российских компаний, зарегистрированных в недружественных странах, на территорию России, включая специальные административные районы, передает РБК.

Это распоряжение было передано председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, как сообщает РБК, ссылаясь на два информированных источника.

В 2023 году президент уже давал аналогичное задание. С тех пор несколько компаний, таких как сервис по поиску работы HeadHunter, социальная сеть VK и «Т-технологии» (владелец Т-банка и Росбанка), осуществили переход в Россию из зарубежных юрисдикций. Как уточняет РБК, до конца текущего года маркетплейс Ozon также планирует провести редомициляцию с Кипра.

Ранее Путин поручил закрепить налоговый вычет для застраховавших жизнь.