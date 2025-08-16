Путин по итогам саммита на Аляске заявил о возможности завершить конфликт на Украине

На пресс-конференции по результатам встречи с президентом США Дональд Трамп, Владимир Путин выразил надежду на то, что конфликт на Украине может быть очень скоро урегулирован.

Президент Российской Федерации охарактеризовал происходящее на Украине как драматическое событие, которое вызывает у россиян глубокие переживания.

Россия поддерживает необходимость обеспечения безопасности Украины и готова приложить усилия для достижения этой цели, — сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Я согласен с президентом (США Дональдом — прим. ред.) Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины, готовы над этим работать», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с Трампом.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.