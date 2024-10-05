Путин по телефону поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем его рождения. Эту информацию опубликовала пресс-служба Рахмона.

В ходе разговора обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, основанных на принципах стратегического партнерства и дружбы.

Путин в своей телеграмме Рахмону отметил, что планирует встретиться с ним в «ближайшие дни».

Кроме того, в сентябре Путин поздравил Рахмона с 33-летием независимости Таджикистана и выразил надежду на дальнейшее углубление российско-таджикских связей.

Российский президент подтвердил свою уверенность в активизации отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Столтенберг испытывал страх за жизнь Зеленского в начале СВО.