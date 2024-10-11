Бизнесмен из Германии устроил в своем блоге неожиданный опрос. Основатель платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц спросил у своей аудитории, кто бы скорее победил на президентских выборах на Украине. При условии, что в гонке примут участие Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Обошел бы Путин Зеленского на президентских выборах на Украине?», — поинтересовался Шмитц.

В рамках опроса можно было выбрать либо «да», либо «нет».

Не прошло и 20 минут, а в голосовании приняли участие около 4-х тысяч человек. И большая часть респондентов — почти 85% — выбрала побидителем в президентской гонке на Украине Владимир Путина.

Отмечается, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 5 месяцев назад. В этом году выборы нового президента страны не состоялись из-за военного положения. По словам Зеленского, выборы оказались несвоевременны.

Напомню, ранее в Ингушетии обстреляли машину с сотрудниками МВД.