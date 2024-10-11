Машина с сотрудниками МВД попала под обстрел в Ингушетии
В Ингушетии обстреляли машину с сотрудниками центра «Э»
Фото: [pxhere.com]
В Ингушетии под обстрел попали сотрудники центра «Э». Об этом пишет РИА Новости. В правоохранительных органах республики заявили, что есть погибшие.
«Вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД. В результате погибло несколько человек», — заявили собеседник РИА Новости.
По данным представителя правоохранительных структур, не обошлось без пострадавших. В настоящее время ведется поиск нападавших.
Отмечается, что центр «Э» — ГУ по противодействию экстремизму в структуре МВД России.
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