В столице Северной Кореи, Пхеньяне, в скором времени появится монумент в честь солдат из КНДР, которые принимали участие в операции по освобождению Курской области от украинских подразделений. Об этом сообщил глава государства Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо принять «значимые государственные шаги» для оказания «особого почтения» и поддержки семьям этих военнослужащих.

Кроме того, северокорейский лидер выразил «горячий боевой привет армии и народу России, одержавшим славную победу» на территории Курской области, где «украинское правительство выступило в роли передового отряда и главной силы империалистических держав, стремящихся нанести России стратегический крах».

Официальные лица в Северной Корее также подтвердили, что отправка войск на территорию России осуществляется в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Ранее Герасимов рассказал Путину о героизме войск КНДР в Курской области.