Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в проведении обмена заключенными

Президент России Владимир Путин в телефонном звонке лично поблагодарил белорусского коллегу за помощь при организации обмена заключенными с Западом, сообщают «Известия» .

О телефонном звонке российского президента лидеру Беларуси сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что лидер РФ лично поблагодарил белорусского коллегу за содействие и помощь при проведении обмена заключенными.

В Минске добавили, что президенты также обсудили рабочие вопросы, которые ранее поднимались на Валааме.

Ранее сообщалось, что Лукашенко раскритиковал Байдена за попытку «набить себе авторитет» на фоне резонанса в СМИ относительно организованного обмена. Он подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к данному процессу, так как к нему не привлекались даже дипломаты, вся организация проходила по линии спецслужб.