Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию граждан из кризисных районов

Президент России Владимир Путин выразил благодарность МЧС за эвакуацию граждан из кризисных районов. Слова благодарности прозвучали в видеообращении российского лидера к участникам коллегии ведомства.

Путин отметил, что эвакуация граждан России из зоны палестино-израильского конфликта и других «горячих» точек заслуживает высокой оценки. Его слова приводят РИА Новости.

«Высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов», — отметил Путин.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года после того, как радикальная группировка ХАМАС атаковала города Израиля ракетами. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа, которая продолжается сейчас.

В ноябре спецборт МЧС РФ доставил в Москву из зоны палестино-израильского конфликта 120 россиян. Тогда же руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко сообщил, что заявку на эвакуацию подали 887 граждан России.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля 2023 года. Из Турции были эвакуированы 39 человек.

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