Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за помощь в эвакуации россиян из Газы

Президент России Владимир Путин провел вечером во вторник, 14 ноября, телефонную беседу со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в Кремле.

Как отметила пресс-служба администрации главы государства, в телефонном разговоре Путин поблагодарил египетские власти и лично ас-Сиси за оказываемое всестороннее содействие в возвращении граждан России на родину из охваченного войной сектора Газа.

«Главы государств также отметили необходимость урегулирования конфликта путем создания независимого Палестинского государства, существующего в мире с Израилем», - приводится в сообщении Кремля.

Ранее сообщалось, что порядка 90 россиян вернулись в Россию из Газы при непосредственном содействии египетской стороны.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».