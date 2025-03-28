Путин поддержал Мьянму после разрушительного землетрясения

В связи с разрушительным землетрясением в Мьянме президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму со словами глубочайшего сочувствия премьер-министру этой страны Мин Аун Хлайну. Письмо разместили на официальном сайте Кремля.

В своем послании российский лидер подчеркнул, что Россия разделяет горе народа Мьянмы, являющегося дружественным государством.

Он попросил передать искренние слова соболезнования и поддержки семьям, потерявшим близких, а также пожелал скорейшего восстановления всем, кто пострадал от этого природного катаклизма.

Напомним, что в пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, отголоски которого ощущались в пяти соседних государствах, включая Таиланд.