Путин поднял фронтовые сто граммов во время приема в честь Дня Победы
Фото: [pxhere.com]
Во время торжественного приёма в честь Дня Победы, на котором присутствовали иностранные лидеры, президент России Владимир Путин поднял стопку с водкой. Этот момент запечатлел журналист «России 1» Павел Зарубин.
В пятницу, 9 мая, после парада на Красной площади прошел торжественный прием от имени президента Российской Федерации. На мероприятии присутствовали лидеры иностранных государств, которые приехали в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
На видео президент России произнес тост и направился к главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. В руках у китайского лидера был бокал с шампанским.
Ранее сообщалось, что Путин с зарубежными лидерами поднял тост за Победу.