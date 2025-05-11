Путин поднял фронтовые сто граммов во время приема в честь Дня Победы

Во время торжественного приёма в честь Дня Победы, на котором присутствовали иностранные лидеры, президент России Владимир Путин поднял стопку с водкой. Этот момент запечатлел журналист «России 1» Павел Зарубин.

В пятницу, 9 мая, после парада на Красной площади прошел торжественный прием от имени президента Российской Федерации. На мероприятии присутствовали лидеры иностранных государств, которые приехали в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

На видео президент России произнес тост и направился к главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. В руках у китайского лидера был бокал с шампанским.

Ранее сообщалось, что Путин с зарубежными лидерами поднял тост за Победу.