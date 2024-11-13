Путин подписал указ о пересмотре выплат военным за ранения в зависимости от их тяжести

Президент России Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь размеры компенсаций будут зависеть от степени тяжести полученных увечий. Согласно новому указу, максимальная выплата за серьезные ранения может достигать 3 млн руб.

Министр обороны Андрей Белоусов уже поручил разработать новые нормативно-правовые акты, чтобы обеспечить более справедливый подход к компенсациям. Статс-секретарь Министерства обороны РФ Анна Цивилева отметила, что прежняя система выплат не учитывала индивидуальные обстоятельства и серьезность травм, в связи с чем в законодательстве появилась необходимость уточнить требования.

До вступления в силу нового указа фиксированные суммы составляли 3 млн руб. за ранения и 5 млн руб. за гибель военнослужащих. Кроме того, при увольнении по состоянию здоровья из-за травм, полученных во время службы, военнослужащие имели право на ежегодно индексируемую выплату. С января 2024 года размер этой выплаты составит 3,2 млн руб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет пресс-конференция и прямая линия главы государства Владимира Путина.