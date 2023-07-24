Путин подписал указ о цифровом рубле

Президент России подписал закон о цифровом рубле. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Данный закон закрепляет правовые нормы введения в РФ цифрового рубля. Ранее о том, что россиян не будут «принуждать» использовать цифровой рубль и открывать цифровые кошельки, сообщила глава Центрального банка страны Элла Памфилова.

Согласно документу, в правовом поле появились основные понятия для внедрения цифрового рубля. Также закон определяет его статус и операции, которые можно с ним проводить. Оператором платформы такой валюты является Банк России.

Отмечается, что операции с цифровым рублем будут проводится по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Для граждан переводы в цифровых рублях будут без комиссии, а тарифы для бизнеса составят 0,3% от платежа.

Законопроект о цифровом рубле Государственная Дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях 11 июля. На рассмотрение он внесен группой депутатов, во главе которых был руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Цифровой рубль, следует из информации с официального сайта Банка России, это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.

24 июля Путин также подписал ряд указов, в том числе закон кредитных каникулах для граждан РФ.