Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает для граждан РФ право на кредитные каникулы на постоянной основе по потребительским кредитам (займам). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Впервые такие каникулы для жителей России ввели в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Мера была временной, но позже власти приняли решение ее продлить. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Подписанный закон подразумевает защиту прав заемщиков, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Например, проживает в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), нарушены условия его жизнедеятельности и утрата имущества в результате ЧП. Гражданам, столкнувшимися с такими ситуациями, необходимо в течение 60 дней предупредить об этом кредитную организацию.

Льготный период в таком случае может достигать полугода, если размер задолженности не превышает значения, определенного правительством РФ. Так, на данный момент предельные значения для автокредитов составляют 1,6 млн рублей, для остальных видов кредитования – 450 тысяч. Для кредитных карт – 150 тысяч рублей.

Ранее глава комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в такой льготный период граждане могут вносить платежи по кредиту, а могу и не делать этого. Кредиторы не имеют права в течение этого периода начислять пени или штрафы, а также обращаться к поручителям. Несмотря на это, на текущую задолженность будут начисляться проценты.

28 сентября Госдума РФ приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Один из пунктов касается освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы. А таком случае кредит будет списан целиков.

24 июля Путин также подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе.