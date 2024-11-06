Путин подписал указ о выплатах госслужащим в Донбассе и Новороссии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому всем сотрудникам федеральных государственных органов, работающим в Донбассе и Новороссии, будет установлена ежемесячная доплата в размере 30 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплаты начнут производиться с 1 ноября 2024 года и будут продолжаться на период специальной военной операции (СВО).

Основной целью нового указа является повышение уровня социальной защищенности государственных служащих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В условиях продолжающегося конфликта мера призвана поддержать тех, кто выполняет свои обязанности в сложных условиях.

Командированные госслужащие, которые уже получают денежное вознаграждение за выполнение своих обязанностей в этих регионах, не смогут воспользоваться данной доплатой.

Ранее стало известно, что в России намерены пересмотреть выплаты за ранения в зависимости от их тяжести.