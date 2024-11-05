В России намерены пересмотреть выплаты за ранения в зависимости от их тяжести

В настоящее время нет различий в компенсациях для военных, получивших легкую контузию или лишившихся конечности. В обоих случаях сумма выплаты составляет три миллиона рублей, что вызывает недовольство среди военнослужащих и их командиров, как сообщил Kp.ru.

Недавно на встрече в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского вопрос о дифференциации выплат обсуждали врачи и пациенты.

Заместитель министра обороны Анна Цивилева заверила присутствующих, что данный вопрос будет рассмотрен внимательно. Она подчеркнула важность своевременного и полного обеспечения военнослужащих мерами социальной поддержки.

По информации «Комсомолки», выплаты теперь будут зависеть от тяжести травмы. В случае, если ранение приводит к инвалидности, сумма выплаты увеличится, хотя и останется ниже, чем при гибели военного, но выше текущей величины.

Страховые выплаты сохраняются в полном объеме. Согласно Федеральному закону № 52-ФЗ с 1 января 2024 года компенсации составят 81 816,44 рублей за легкое повреждение и 327 265,73 рублей за тяжелое.

Кроме того, остаются региональные доплаты. Например, в Чукотском округе за легкое ранение выплачивают полмиллиона рублей, а за тяжелое — 1 миллион.

Ранее сообщалось, что семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии начнут получать по одному млн рублей.