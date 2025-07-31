Путин подписал закон о создании реестра российского программного обеспечения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании единого реестра российского программного обеспечения (ПО), который начнет работать с 1 марта 2026 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на систематизацию отечественных IT-решений и ускорение процесса импортозамещения в критически важных отраслях.

Согласно поправкам, правительство РФ по представлению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определит некоммерческую организацию, которая займется управлением реестром. В него будут включаться программы, разработанные российскими юридическими лицами, в том числе созданные для собственных нужд. Особое внимание уделяется ПО, исключительные права на которое принадлежат Москве.

Одним из ключевых нововведений стало введение категории «доверенных программ и баз данных» — это 100% российские решения с повышенным уровнем безопасности. Минцифры также будет вести перечень значимых разработчиков и российских программ для внутреннего использования.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов.