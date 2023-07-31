Путин подписал закон о запрете регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам проходить регистрацию на российских сайтах с использованием иностранной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 31 июля.

Речь идет о таком иностранном сервисе как Google, а также о сервисах, которые используют технологию Apple ID. Теперь регистрация на отечественных сайтах и сервисах будет возможна при помощи российской электронной почты, а также посредством номера телефона, портала Госуслуг или системы биометрии.

Закон вступит в силу 1 декабря 2023 года. 26 июля Государственная Дума России в третьем чтении одобрила поправки. Инициатором законопроекта стал заместитель главы комитета ГД РФ по информационной политике Антон Горелкин.

Отмечается, что тем, кто ранее был зарегистрирован на российских сервисах с помощью иностранной электронной почты, не придется заново проходить аутентификацию.

Ранее президент России также подписал закон о введение штрафов для военнообязанных граждан за неявку в военкомат без уважительной причины. Так, теперь диапазон штрафов за это нарушение составляет от 10 до 30 тысяч рублей.