Путин подписал закон об ужесточении ответственности для коллекторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для коллекторов за нарушения в процессе взыскания долгов. Документ размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Это решение направлено на защиту прав граждан и борьбу с недобросовестными практиками в сфере коллекционной деятельности.

Так, согласно закону, вводятся штрафы за неправомерное использование словосочетания «профессиональная коллекторская организация» в наименовании юридических лиц. Отмечается, что это должно способствовать более строгому контролю за деятельностью организаций, занимающихся взысканием долгов.

Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при взаимодействии коллекторов с должниками. Физические лица будут оштрафованы на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, а должностные лица могут столкнуться со штрафами от 100 тыс. до 1 млн рублей или отстранением от деятельности на срок до одного года. Для юридических лиц размер штрафа может составить до 2 млн рублей.

Также предусмотрена ответственность за неисполнение решений органов исполнительной власти по ограничениям на взаимодействие с должником. Штрафы варьируются от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент активно работает над защитой граждан от незаконных действий со стороны коллекторов. В рамках этой инициативы был инициирован законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности для коллекторов, прибегающих к угрозам, шантажу или насилию в отношении должников. За такие действия злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ предложило годовую отсрочку на взыскание долгов россиян через приставов.