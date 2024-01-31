Путин подтвердил, что Ил-76 сбила ракета американской системы Patriot

Президент России Владимир Путин заявил, что военный самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, был сбит ракетой американской зенитно-ракетной системой (ЗРК) Patriot, имеющейся на вооружении ВСУ.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления в предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве 31 января.

«Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю. Вот можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города — отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия не отвечает подобным образом Украине. Он напомнил, что ВС РФ наносят высокоточным оружием удары по объектам критической инфраструктуры и военной промышленности соседнего государства.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту воздушного судна летели 65 украинских военнопленных, подлежащих обмену. Министерство обороны РФ назвало этот инцидент терактом, организованным киевским режимом против своих же военных.

Ранее мы также сообщали, что Россия и Украина произвели первый после трагедии обмен военнопленными по формуле «195 на 195».