Россия и Украина обменялись военнопленными

Министерство обороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «195 на 195». Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в среду, 31 января.

В сообщении отмечается, что освобожденные российские военнослужащие будут в ближайшее время доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Там им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Этот обмен военнопленными стал первым после крушения в Белгородской области самолета Ил-76. Инцидент произошел 24 января.

Как сообщило Минобороны РФ, воздушное судно было сбито киевским режимом. Оборонное ведомство назвало этот инцидент терактом. На борту самолета находились 74 человека, 65 из которых — украинские военнопленные, подлежащие обмену.

Как ранее сообщили РИА Новости, предварительные результаты экспертизы показали. Что Ил-76 был сбит украинской ракетной иностранного производства. Источник ТАСС сообщил, что, предварительно, военный самолет был сбит ракетой ЗРК Patriot американского производства.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что инцидент с Ил-76 не повлияет на дальнейшие обмены военнопленными с Украиной.