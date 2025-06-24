Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Аль Халифой
Фото: [flickr.com]
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что мировые лидеры в ходе своей беседы обсудили итоги XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где Бахрейн выступал в статусе страны-гостя.
Глава российского государства отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с Насером Бен Хамадом Аль Халифой, выразив признательность за визит в Россию.
В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа подчеркнул важность развития взаимовыгодного сотрудничества с российским государством.
Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на расширение торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Эти направления остаются приоритетными для обеих сторон, говорится в официальном сообщении.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил нефтяников и газовиков Севера России.