Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что мировые лидеры в ходе своей беседы обсудили итоги XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где Бахрейн выступал в статусе страны-гостя.

Глава российского государства отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с Насером Бен Хамадом Аль Халифой, выразив признательность за визит в Россию.

В свою очередь король Хамад бен Иса Аль Халифа подчеркнул важность развития взаимовыгодного сотрудничества с российским государством.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на расширение торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Эти направления остаются приоритетными для обеих сторон, говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил нефтяников и газовиков Севера России.