Путин наградил нефтяников и газовиков Севера России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ямальских специалистов, внесших значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Среди награжденных — ключевые сотрудники предприятий «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпром добыча Ямбург», чья работа напрямую влияет на экономику региона и страны.

Ринат Габбасов, руководитель направления в АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», и Сергей Дегтярев, замгендиректора по производству, удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством». Эти награды подчеркивают их роль в реализации стратегически важных проектов на Ямале.

Оператор по добыче Салават Зарипов получил орден Дружбы, а геолог Евгений Филобоков — звание «Заслуженный геолог РФ». Их профессиональные достижения способствовали освоению новых месторождений и совершенствованию технологий добычи в сложных арктических условиях.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 показали награды отца Путина.