Путин наградил нефтяников и газовиков Севера России
Ямальские нефтегазовые специалисты получили награды от Путина
Фото: [Заседание Совета прошло под руководством президента России Владимира Путина./Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ямальских специалистов, внесших значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Среди награжденных — ключевые сотрудники предприятий «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпром добыча Ямбург», чья работа напрямую влияет на экономику региона и страны.
Ринат Габбасов, руководитель направления в АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», и Сергей Дегтярев, замгендиректора по производству, удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством». Эти награды подчеркивают их роль в реализации стратегически важных проектов на Ямале.
Оператор по добыче Салават Зарипов получил орден Дружбы, а геолог Евгений Филобоков — звание «Заслуженный геолог РФ». Их профессиональные достижения способствовали освоению новых месторождений и совершенствованию технологий добычи в сложных арктических условиях.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 показали награды отца Путина.