Путин поздравил военных моряков с днем Военно-морского флота
Путин назвал моряков гордостью России
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что флот еще со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью нашей страны, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением россиян.
"Ваши сила духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы, ее особой культуры, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к отчизне", - сказал президент.
Ранее Путин сравнил Кромвеля с Иваном Грозным в западной трактовке истории.