Путин поговорил по телефону с президентом Гвинеи-Бисау

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом пишет ТАСС.

Беседа двух лидеров стран была посвящена укреплению партнерских отношений между государствами.

Стороны обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с развитием сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Эти темы стали продолжением договоренностей, достигнутых в мае 2024 года во время встречи президентов в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств договорились о необходимости поддерживать личное общение, чтобы укрепить двусторонние связи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал некий важный международный звонок. В начале заседания набсовета Агентства стратегических инициатив Владимир Путин извинился за возможное отсутствие из-за переговоров, однако звонок состоялся позже, не прерывая работу совета.

Ранее стало известно о том, что Лавров провел телефонный разговор с главой турецкого МИД и обсудил с ним обстановку в Сирии.