Президент России Владимир Путин в ходе экскурсии для участников неформального саммита СНГ по Эрмитажу в Санкт-Петербурге 22 декабря, с юмором отметил, что колонизация Индии англичанами была связана с их склонностью к грабежу.

Все произошло после того, как директор музея Михаил Пиотровский организовал для глав государств экскурсию по экспозиции, где были представлены сокровища Великих Монголов. Эти ценные артефакты были преподнесены иранским правителем русскому двору в восемнадцатом столетии.

«Это блестящие шедевры монгольского искусства, индийского искусства. Это та эпоха в Индии, полная роскоши, за которой англичане и полезли в Индию. Потому что увидели это все», – отметил Пиотровский.

Президент России оперативно отреагировал на это, подчеркнув особенность британцев, которая никогда не шла им на пользу.

«Как любители пограбить, туда и пошли», – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что резонансная фраза Путина про европейских подсвинков получила англоязычный перевод.