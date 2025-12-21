Резонансное выражение Владимира Путина «европейские подсвинки», вызвавшее замешательство у крупнейших мировых информагентств, получило каноническую версию — swine underlings (дословно — свиноподобные подчиненные). Выбор именно такого варианта перевода проясняет не только стилистическую окраску высказывания, но и его иерархический подтекст, где слово underlings прямо указывает на подчиненное, зависимое положение упоминаемых лиц.

Ранее западные медиа столкнулись с серьезными трудностями при попытке адекватно передать смысл этого чисто русского зоологического эпитета. Журналисты и переводчики предлагали самые разные варианты — от буквальных «поросят» до сложных описательных конструкций, однако ни один из них не отражал в полной мере того оттенка, который закладывал автор. Официальное внедрение термина swine underlings в дипломатический лексикон решает проблему «трудностей перевода» и закрепляет за метафорой четкое смысловое значение в международном поле: политическая несамостоятельность, граничащая с прислужничеством.

