Путин получил «боевой привет» от главы КНДР

Президент РФ Владимир Путин встретился с представителем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном, и тот передал ему «боевой привет» от Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ли Хи Ен находился в Москве с официальным визитом, и в рамках своей поездки встретился и пообщался с Путиным.

«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — указали журналисты.

В ответ российский лидер передал своему северокорейскому коллеге теплые слова, а также наилучшие пожелания.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о своей готовности использовать ядерное оружие. Он призвал работать над совершенствованием боеготовности ядерных вооруженных сил для того, чтобы быть готовыми их применить при необходимости.