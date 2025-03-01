Путин получил «боевой привет» от главы КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту Путину
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Президент РФ Владимир Путин встретился с представителем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном, и тот передал ему «боевой привет» от Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ли Хи Ен находился в Москве с официальным визитом, и в рамках своей поездки встретился и пообщался с Путиным.
«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — указали журналисты.
В ответ российский лидер передал своему северокорейскому коллеге теплые слова, а также наилучшие пожелания.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о своей готовности использовать ядерное оружие. Он призвал работать над совершенствованием боеготовности ядерных вооруженных сил для того, чтобы быть готовыми их применить при необходимости.