Путин пообщался с премьер-министром Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В рамках переговоров собеседники подчеркнули положительную динамику торгово-экономического сотрудничества России и Армении. Стороны отметили, что отношения Армении и Азербайджана начали выравниваться. Российский лидер выразил готовность оказать помощь странам в составлении мирного соглашения. Путин заявил о важности «делимитации и демаркации границы», говорится в сообщении Кремля.

Стороны намерены продолжать контакты.

Ранее президент России Владимир Путин отказался от встречи с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым. Причины такого решения лидера государства не разглашаются. Уточняется, что Путин мог пообщаться с разработчиком во время поездки в Азербайджан.