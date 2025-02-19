Президент России шуткой поддержал оговорившегося журналиста

Президент РФ Владимир Путин поддержал оговорившегося сотрудника СМИ шуткой о том, что ежедневно встречается сам с собой в зеркале. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе посещения в Петербурге завода по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, лидеру страны задали вопрос о будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Однако, журналист испытал волнение и перепутал фамилии Путина и Трампа.

«А когда вы уже с Путиным…, — начал, было, задавать вопрос представитель СМИ, но немедленно поправился: Когда вы встречаетесь с Трампом?». «Каждый день, — пошутил президент. — В зеркало смотрюсь».

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл истинную причину встречи американской и российской делегаций в Эр-Рияде. По словам лидера страны, диалог был организован для восстановления между государствами отношений, которые необходимы для решения многих ключевых вопросов, в том числе касающихся украинской тематики.