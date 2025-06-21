Путин: попытки «нагадить» теневому флоту РФ ударят по ценам на углеводороды

В рамках своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил, что любые попытки атаковать теневой флот России вызовут ответные меры и проблемы для тех, «то пытается нагадить».

Президент России подчеркнул, что в результате этих действий изменятся мировые цены на ископаемое топливо, и это затронет государства, которые их применяют, поскольку они являются ключевыми покупателями.

«Вот и все, к чему это придет, а мы рынки сбыта найдем», — пояснил Путин.

Ранее на ПМЭФ-2025 Путин процитировал американского писателя Марка Твена в ответ на вопрос о негативном влиянии СВО на российскую экономику.