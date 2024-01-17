Путин порекомендовал силовикам использовать искусственный интеллект

Соответствующее поручение глава государства дал в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать... проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию», — говорится в тексте.

Отмечается, что выполнить поручение необходимо до 1 июля 2024 года. Ответственность за его выполнение возложена на глав силовых ведомств, Министерство юстиции РФ и Верховный суд.

В ноябре 2023 года Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил, что в России необходимо создать одну из самых комфортных в мире юрисдикций для развития ИИ. По словам главы государства, власти страны должны стремиться к достижению этой цели.

Также на мероприятии российский лидер анонсировал утверждение новой редакции стратегии развития ИИ в РФ.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай и США ведут тайные переговоры о развитии технологий ИИ. Отмечалось, что представители некоторых компаний США и КНР провели соответствующую встречу в Женеве.

Ранее мы также сообщали, что президент РФ Путин ввел в законодательстве новый статус «Заслуженный работник местного самоуправления», который может быть присвоен лицам, которые отработали на соответствующих должностях не менее 20 лет.